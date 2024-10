Das angeschlagene Unternehmen, Entwickler eines senkrecht startenden und landenden Jets, hat seine Mittel ausgeschöpft und könnte bereits in den kommenden Tagen einen Insolvenzantrag stellen. Die verbliebenen Investoren ergreifen die Flucht, die Anteilsscheine kollabieren. Wie Lilium mitteilte, werden seine wichtigsten Tochtergesellschaften in den kommenden Tagen Insolvenz in Eigenverwaltung anmelden. "Trotz der kontinuierlichen und andauernden Fundraising-Bemühungen war das Unternehmen nicht in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...