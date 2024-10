Die Henkel vz-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen leichten Rückgang. Im XETRA-Handel fiel der Kurs um 0,7 Prozent auf 82,16 Euro. Trotz dieses Rückgangs bleibt die langfristige Perspektive für das Unternehmen positiv. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr einen Gewinn von 5,33 Euro je Aktie, was auf eine stabile Geschäftsentwicklung hindeutet. Zudem wird erwartet, dass Henkel seine Dividende von 1,85 Euro im Vorjahr auf 1,96 Euro je Aktie erhöhen wird, was das Vertrauen des Unternehmens in seine finanzielle Stärke unterstreicht.

Ausblick auf zukünftige Entwicklungen

Obwohl der aktuelle Kurs unter dem 52-Wochen-Hoch von 85,74 Euro liegt, sehen Experten weiteres Potenzial. Das durchschnittliche Kursziel wird mit 83,33 Euro angegeben, was einen möglichen Anstieg impliziert. Investoren warten gespannt auf die Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz, die für den 6. November 2024 erwartet wird. Diese könnte weitere Einblicke in die Geschäftsentwicklung des Konzerns liefern und möglicherweise den Aktienkurs beeinflussen.

