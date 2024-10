Der Chemiekonzern Dow verzeichnete im dritten Quartal einen leichten Umsatzanstieg auf 10,88 Milliarden US-Dollar, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Während die Geschäfte in Nordamerika für Rückenwind sorgten, blieb die erhoffte Erholung in Europa und China aus. Das Unternehmen sieht sich zunehmend mit regulatorischen Herausforderungen in Europa konfrontiert, die das Geschäftsumfeld erschweren. Trotz des Umsatzwachstums sank der Nettogewinn um fast 30 Prozent auf 214 Millionen Dollar, hauptsächlich aufgrund eines ungeplanten Ausfalls einer Produktionsanlage in Texas.

Strategische Überprüfung in Europa

Als Reaktion auf die schwierigen Marktbedingungen in Europa plant der Konzern eine strategische Überprüfung einiger seiner dortigen Geschäftsbereiche. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit in der Region zu verbessern und auf die veränderten regulatorischen Rahmenbedingungen zu reagieren. Die Börse reagierte verhalten auf die Quartalszahlen, und die Dow-Aktie verzeichnete im Handel leichte Kursverluste.

Anzeige

Dow-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Dow-Analyse vom 25. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Dow-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Dow-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Dow: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...