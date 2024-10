Die Nemetschek SE-Aktie verzeichnete am Dienstag einen leichten Aufwärtstrend im XETRA-Handel. Mit einem Plus von 0,4 Prozent erreichte das Papier einen Wert von 101,70 EUR. Im Tagesverlauf bewegte sich der Kurs zwischen 100,90 EUR und 102,10 EUR, was die anhaltende Volatilität im Markt widerspiegelt. Das Handelsvolumen belief sich auf 17.016 Aktien, was auf ein moderates Interesse der Anleger hindeutet.

Ausblick und Analysten-Einschätzungen

Trotz des aktuellen Kursanstiegs liegt die Aktie noch knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 102,70 EUR, das am 17. Oktober 2024 erreicht wurde. Analysten sehen im Durchschnitt einen fairen Wert von 92,50 EUR je Aktie, was unter dem aktuellen Kursniveau liegt. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 1,54 EUR je Aktie. Zudem wird eine Erhöhung der Dividende auf 0,528 EUR prognostiziert, was die positive Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

