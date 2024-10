Die Bechtle-Aktie verzeichnete am Dienstag einen leichten Aufschwung an der Frankfurter Börse. Gegen Mittag notierte das Papier des IT-Dienstleisters im XETRA-Handel bei 34,48 Euro, was einem Zuwachs von 1,0 Prozent entspricht. Trotz des jüngsten Kursanstiegs liegt die Aktie jedoch weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 52,42 Euro, das am 15. März 2024 erreicht wurde.

Ausblick auf Dividende und Quartalsergebnisse

Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Experten mit einer leichten Erhöhung der Dividende auf 0,706 Euro je Aktie, verglichen mit 0,700 Euro im Vorjahr. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten allerdings einen leichten Rückgang: Im zweiten Quartal 2024 sank der Gewinn je Aktie auf 0,47 Euro, während der Umsatz um 2,33 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro zurückging. Analysten bleiben dennoch optimistisch und sehen ein mittleres Kursziel von 50,80 Euro für die Bechtle-Aktie.

