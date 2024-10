Die Deutsche Bank verzeichnete im vergangenen Quartal einen bemerkenswerten Anstieg des Gewinns von 1,03 Milliarden Euro im Vorjahr auf 1,46 Milliarden Euro. Diese Entwicklung übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich und sorgte für positive Resonanz bei den Anteilseignern. Das Finanzinstitut gab zudem bekannt, dass die prognostizierten Erträge von 30 Milliarden Euro für das laufende Jahr voraussichtlich erreicht werden können. Diese erfreulichen Nachrichten spiegelten sich auch im Aktienkurs wider, der im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 16,23 Euro anstieg.

Langfristige Finanzierungsstrategie

In einem weiteren strategischen Schritt hat die Deutsche Bank ihre Position als bedeutender Kreditgeber gestärkt. Das Unternehmen schloss eine Vereinbarung über ein besichertes Darlehen in Höhe von 154 Millionen Euro ab, was die Attraktivität der Bank für internationale Investoren unterstreicht. Diese Transaktion zeigt das wachsende Vertrauen in den deutschen Immobilienmarkt und in offene Investmentfonds, während sich gleichzeitig die Zugangsmöglichkeiten zu Fremdkapital bei sinkenden Zinsniveaus verbessern.

