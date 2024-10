PennantPark Floating Rate Capital (PFRC) zeigt sich weiterhin robust in einem herausfordernden Marktumfeld. Die Aktie des Unternehmens verzeichnete im vergangenen Monat einen Zuwachs von 2,89%, was die relative Stärke des Titels unterstreicht. Mit einem aktuellen Kurs von 10,69 EUR liegt die PFRC-Aktie 14,59% über ihrem 52-Wochen-Tief, was auf eine positive Entwicklung hindeutet. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit 784,9 Millionen EUR, was die solide Position des Unternehmens im Sektor der Unternehmensfinanzierung widerspiegelt.

Attraktive Dividendenrendite lockt Anleger

Besonders bemerkenswert ist die prognostizierte Dividendenrendite von 10,88% für das Geschäftsjahr 2024, die für einkommensorientierte Investoren äußerst attraktiv erscheint. Mit einer erwarteten Dividende von 1,23 EUR je Aktie unterstreicht PFRC seine Fähigkeit, selbst in volatilen Zeiten stabile Ausschüttungen zu gewährleisten. [...]

