Die Geely Automobile Aktie verzeichnete am Freitag einen bemerkenswerten Anstieg an der Frankfurter Börse. Der Kurs kletterte um 7,0 Prozent auf 1,77 Euro, was Anleger aufhorchen ließ. Dieser Aufschwung brachte die Aktie in die Nähe ihres 52-Wochen-Hochs von 1,79 Euro, das erst kürzlich am 25. Oktober erreicht wurde. Das Handelsvolumen war mit über 91.000 gehandelten Aktien ebenfalls beachtlich.

Hintergründe des Kursanstiegs

Der sprunghafte Kursanstieg wird mit einer strategischen Übernahme in Verbindung gebracht, die Geelys Marktposition stärken soll. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr einen Gewinn von 1,21 CNY je Aktie. Zudem erwarten Experten eine Dividendenausschüttung von 0,381 CNY, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellen würde. Die nächsten Quartalszahlen, die am 14. November erwartet werden, könnten weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

Geely Automobile Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...