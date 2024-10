Die BP-Aktie verzeichnete am Dienstag einen erfreulichen Aufschwung an der Londoner Börse. Der Kurs des Energieriesen kletterte um 1,6 Prozent auf 4,09 GBP, was eine willkommene Erholung nach den jüngsten Marktschwankungen darstellt. Trotz dieser positiven Entwicklung notiert die Aktie weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 5,47 GBP, das Ende Oktober 2023 erreicht wurde. Analysten sehen jedoch weiterhin Potenzial und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 5,43 GBP, was einem beachtlichen Aufwärtspotenzial von über 30 Prozent entspricht.

Blick auf die Zukunft

Für das laufende Geschäftsjahr wird eine Dividende von 0,310 USD erwartet, was die Attraktivität des Titels für Anleger steigern könnte. Die Quartalszahlen für das dritte Quartal 2024 werden mit Spannung erwartet und könnten weitere Impulse [...]

