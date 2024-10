Die Volkswagen-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen Rückgang von 0,7 Prozent auf 92,28 Euro im XETRA-Handel. Trotz eines Umsatzwachstums von 4,10 Prozent im zweiten Quartal 2024 auf 83,34 Milliarden Euro zeigten sich Anleger zurückhaltend. Der Automobilhersteller erwirtschaftete einen Gewinn von 6,21 Euro je Aktie, was jedoch unter dem Vorjahreswert von 6,48 Euro lag. Das 52-Wochen-Hoch von 128,60 Euro, erreicht am 4. April 2024, scheint derzeit in weiter Ferne.

Analysten-Prognosen und Dividendenaussichten

Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 23,45 Euro je Aktie. Die Dividenden-Schätzung liegt bei 7,02 Euro, was einen Rückgang gegenüber den 9,06 Euro des Vorjahres darstellt. Das durchschnittliche Kursziel für die Volkswagen-Aktie wird von Analysten bei 115,00 Euro gesehen, was ein erhebliches Potenzial gegenüber dem aktuellen Kurs impliziert.

