Die Freenet-Aktie verzeichnet derzeit einen leichten Aufwärtstrend an der Börse. Mit einem aktuellen Kurs von 27,88 Euro konnte das Wertpapier einen Zuwachs von 0,4 Prozent verbuchen. Händler beobachteten ein erhöhtes Handelsvolumen, wobei über 23.000 Aktien den Besitzer wechselten. Analysten zeigen sich optimistisch und prognostizieren im Durchschnitt ein Kursziel von 31,54 Euro, was ein erhebliches Wachstumspotenzial impliziert. Zudem erwarten Experten für das laufende Jahr eine Dividende von 1,84 Euro pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Quartalsergebnisse und Ausblick

Im jüngsten Quartalsbericht präsentierte Freenet verbesserte Finanzergebnisse. Der Gewinn pro Aktie stieg auf 0,39 Euro, verglichen mit 0,21 Euro im Vorjahreszeitraum. Obwohl der Umsatz leicht zurückging, zeigt sich das Unternehmen widerstandsfähig. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 2,25 Euro je Aktie. Die Veröffentlichung der nächsten Quartalszahlen wird mit Spannung für den 7. November erwartet und könnte weitere Impulse für den Aktienkurs liefern.

