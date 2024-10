Die Immofinanz Aktie befindet sich weiterhin in einer schwierigen Lage. Der Aktienkurs des österreichischen Immobilieninvestors steht unter erheblichem Druck, was sich in einem Monatsverlust von 12,22% widerspiegelt. Hauptgründe für diese negative Entwicklung sind der Rückzug von Großinvestoren sowie umfangreiche Anteilsverkäufe. Trotz eines leichten Anstiegs von 0,82% am 25. Oktober 2024 auf 15,97 EUR, bleibt die Gesamtsituation angespannt.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen der Immofinanz zeichnen ein gemischtes Bild. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,2 Milliarden Euro und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,78 scheint die Aktie derzeit überbewertet. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 5,10 deutet hingegen auf eine positive Bewertung hin. Anleger sollten die weitere Entwicklung aufmerksam beobachten.

[...]

