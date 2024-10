Die BHP Group Aktie verzeichnete am 25. Oktober 2024 einen Anstieg von 1,15% auf 26,19 EUR, was einen leichten Aufschwung nach jüngsten Verlusten darstellt. Trotz des tagesaktuellen Zuwachses bleibt die Aktie mit einem Minus von 7,33% im letzten Monat unter Druck. Der australische Rohstoffgigant, bekannt für seine führende Position in der Eisenerz- und Kupferproduktion, zeigt sich dennoch widerstandsfähig angesichts globaler Herausforderungen im Rohstoffsektor.

Dividendenrendite bleibt attraktiv

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 plant BHP Group eine Dividende von 1,565 EUR je Aktie, was einer beachtlichen Dividendenrendite von 5,36% entspricht. Diese Ausschüttung unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, trotz Marktschwankungen solide Erträge für Aktionäre zu generieren.

[...]

