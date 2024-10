Die Deutsche Boerse-Aktie zeigte im XETRA-Handel am Freitag eine volatile Entwicklung. Zu Handelsbeginn notierte das Papier bei 215,80 EUR, schwankte im Tagesverlauf jedoch zwischen 214,40 EUR und 216,70 EUR. Gegen Mittag tendierte die Aktie bei 214,90 EUR, was einem leichten Rückgang von 0,4 Prozent entspricht. Das Handelsvolumen belief sich auf 97.184 Aktien.

Langfristige Perspektiven und Analystenmeinungen

Im Hinblick auf die langfristige Entwicklung erreichte die Aktie am 17. Oktober 2024 ihr 52-Wochen-Hoch bei 218,70 EUR, während das 52-Wochen-Tief am 31. Oktober 2023 bei 154,75 EUR lag. Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer Dividendenausschüttung von 4,05 EUR pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (3,80 EUR) darstellt. Analysten prognostizieren für 2024 einen Gewinn je Aktie von 10,49 EUR und setzen das durchschnittliche Kursziel auf 214,67 EUR.

Deutsche Boerse Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...