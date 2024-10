© Foto: picture alliance / Zoonar | Viktor Gladkov



Die Sorge vor Staatsschulden und die Frage nach Lösungen dieser Krise sorgt bei Anlegern und Experten für Diskussionen. Fragen an Vermögensschutz-Experte Josef Schöftenhuber.Im Zuge der wachsenden Sorge über neue Gesetze und staatliche Eingriffe rückt das Thema Kapitalschutz immer stärker in den Fokus von Anlegern. Josef Schöftenhuber von Active Synergy Consulting gibt im Gespräch mit dem Ralph Malisch vom Smart Investor Einblicke in die wesentlichen Bedrohungen für Vermögen im Jahr 2025 und darüber hinaus. Scheftenhuber empfiehlt, auf Sachwerte zu setzen: Edelmetalle wie Gold und Silber haben sich in den letzten 5000 Jahren als sicherer Hafen bewährt, insbesondere in Krisenzeiten. Jetzt …