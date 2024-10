Die Willis Towers Watson Aktie zeigt sich in den letzten Handelstagen weitgehend stabil. Am 25. Oktober 2024 notierte die Aktie bei 290,45 USD, was einem leichten Rückgang von 0,03% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz eines monatlichen Verlusts von 2% verzeichnet die Aktie im Jahresvergleich ein beachtliches Plus von 39,34%.

Solide Finanzkennzahlen trotz Marktvolatilität

Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 3,52 USD je Aktie erwartet, was einer Dividendenrendite von 1,28% entspricht. Das prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 liegt bei 17,68, was auf eine moderate Bewertung hindeutet. Willis Towers Watson profitiert weiterhin von der steigenden Nachfrage nach komplexen Risikomanagement- und Beratungslösungen in einem zunehmend herausfordernden globalen Geschäftsumfeld.

