Die LEG Immobilien Aktie zeigt sich derzeit widerstandsfähig und verzeichnet einen leichten Kursanstieg. Am 26. Oktober 2024 notierte die Aktie bei 89,74 Euro, was einem Plus von 1,17 Prozent entspricht. Trotz der allgemeinen Herausforderungen im Immobiliensektor scheint das Unternehmen das Vertrauen der Anleger zu behalten. Die aktuelle Marktkapitalisierung beläuft sich auf 6,6 Milliarden Euro bei 74,5 Millionen ausstehenden Aktien.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Für das Geschäftsjahr 2024 prognostiziert LEG Immobilien eine Dividende von 2,45 Euro je Aktie, was einer Dividendenrendite von 3,08 Prozent entspricht. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wird für 2024 mit 7,65 angegeben, was auf eine mögliche Überbewertung hindeutet. Angesichts der aktuellen Marktlage bleibt abzuwarten, wie sich diese Kennzahlen in den kommenden Monaten entwickeln werden.

