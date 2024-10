Die Eolus Vind AB Aktie verzeichnete am 25. Oktober 2024 einen leichten Rückgang von 0,71% und schloss bei 4,175 EUR. Trotz des jüngsten Kursrückgangs weist das schwedische Unternehmen für erneuerbare Energien bemerkenswerte Finanzkennzahlen auf. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,14 für das Jahr 2024 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,04 erscheint die Aktie derzeit unterbewertet.

Dividendenausschüttung und Cashflow-Stärke

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Eolus Vind AB eine Dividende von 2,25 EUR je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 2,98% entspricht. Bemerkenswert ist auch das niedrige Kurs-Cashflow-Verhältnis von 0,35, was auf eine solide finanzielle Basis hindeutet. Trotz dieser positiven Indikatoren bleibt die Aktie etwa 37% unter ihrem Vorjahreswert, was Anlegern sowohl Chancen als auch Risiken bietet.

