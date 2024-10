Die Sysco-Aktie verzeichnet derzeit einen leichten Rückgang an der Börse. Am 26. Oktober 2024 notierte das Wertpapier des US-amerikanischen Lebensmittellieferanten bei 73,92 USD, was einem Tagesverlust von 0,82% entspricht. Trotz dieses kurzfristigen Rückgangs zeigt sich die Aktie im Jahresvergleich mit einem Plus von 12,98% weiterhin in einer positiven Entwicklung. Allerdings hat das Papier im letzten Monat 5,23% an Wert eingebüßt.

Fundamentaldaten signalisieren Unterbewertung

Ungeachtet der jüngsten Kursschwäche deuten die Fundamentaldaten auf eine mögliche Unterbewertung hin. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,46 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,57 für das laufende Geschäftsjahr 2024 erscheint die Aktie im Branchenvergleich attraktiv bewertet. Zudem bietet Sysco eine Dividendenrendite von 2,84%, was für einkommensorientierte Anleger von Interesse sein könnte.

