Der Freizeitfahrzeughersteller Thor Industries verzeichnet in jüngster Zeit eine leicht rückläufige Kursentwicklung. Die Aktie schloss am 26. Oktober bei 104,49 USD, was einem Tagesverlust von 0,18% entspricht. Im Monatsvergleich beläuft sich das Minus sogar auf 6,19%. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche zeigt sich die Aktie im Jahresvergleich mit einem Plus von 18,39% weiterhin in robuster Verfassung.

Attraktive Bewertungskennzahlen

Besonders interessant für Anleger: Thor Industries weist derzeit attraktive Fundamentaldaten auf. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,55 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 10,14 erscheint die Aktie im Branchenvergleich günstig bewertet. Auch die Dividendenrendite von 1,90% für das Geschäftsjahr 2024 könnte für einkommensorientierte Investoren von Interesse sein. Angesichts dieser Kennzahlen bleibt abzuwarten, ob sich die jüngste Kursschwäche als vorübergehend erweist.

