Die Melexis Aktie verzeichnete in den letzten Wochen einen Rückgang, obwohl die fundamentalen Daten des Unternehmens weiterhin robust erscheinen. Am 25. Oktober 2024 schloss die Aktie bei 70,00 EUR, was einem Monatsverlust von 5,79% entspricht. Trotz des jüngsten Kursrückgangs zeigt Melexis, ein führender Entwickler von Halbleiterbauelementen für die Automobilindustrie, eine solide finanzielle Position mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,75 für das Jahr 2024.

Attraktive Dividendenrendite im Fokus

Besonders bemerkenswert ist die für 2024 angekündigte Dividende von 3,70 EUR je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 4,78% entspricht. Diese überdurchschnittliche Ausschüttung könnte für Anleger, die auf regelmäßige Erträge setzen, von Interesse sein. Trotz der kurzfristigen Kursschwäche bleibt Melexis mit seiner Spezialisierung auf zukunftsträchtige Technologien im Automobilsektor gut positioniert.

