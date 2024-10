Die Energean Oil & Gas Aktie zeigt sich in den letzten Tagen robust und verzeichnete am 25. Oktober einen Kursanstieg von 1,24% auf 11,44 EUR. Dieser positive Trend setzt sich fort, da die Aktie im vergangenen Monat um 2,42% zulegen konnte. Besonders bemerkenswert ist die Jahresentwicklung mit einem Plus von 17,36%, was das wachsende Vertrauen der Investoren in das Unternehmen widerspiegelt.

Attraktive Dividendenrendite lockt Anleger

Ein Highlight für Investoren ist die prognostizierte Dividendenrendite von 12,13% für das Geschäftsjahr 2024, basierend auf einer erwarteten Dividende von 1,558 EUR je Aktie. Diese überdurchschnittliche Rendite könnte in Zeiten volatiler Märkte besonders attraktiv für Anleger sein, die nach stabilen Erträgen suchen. Trotz der positiven Entwicklung bleibt die Aktie mit 27,88% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, was auf weiteres Potenzial hindeuten könnte.

