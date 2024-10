Hyundai Motor Company verzeichnete im dritten Quartal 2024 eine durchwachsene Performance. Trotz leichter Rückgänge in einigen Bereichen zeigte der südkoreanische Autobauer Widerstandsfähigkeit in einem herausfordernden Marktumfeld. Die Umsätze blieben relativ stabil, während der Gewinn aufgrund höherer Rabatte und gestiegener Kosten etwas zurückging. Diese Entwicklung spiegelte sich auch im Aktienkurs wider, der am Donnerstag mit einem deutlichen Minus aus dem Handel ging.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der kurzfristigen Schwankungen halten Experten an ihrer positiven Einschätzung fest. So bekräftigte Nomura kürzlich seine Kaufempfehlung für die Hyundai-Aktie, passte jedoch das Kursziel leicht von 310.000 KRW auf 300.000 KRW an. Diese Bewertung unterstreicht das Vertrauen in die langfristigen Perspektiven des Unternehmens, [...]

Hier weiterlesen