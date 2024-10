Die Amcor Plc-Aktie verzeichnete in den letzten Handelstagen eine positive Entwicklung. Am 25. Oktober schloss das Papier bei 10,20 EUR, was einem Anstieg von 0,49% gegenüber dem Vortag entspricht. Dieser moderate Zuwachs spiegelt das derzeit ruhige Marktumfeld wider, in dem sich die Aktie des Verpackungsherstellers bewegt. Trotz der geringen Kursbewegung zeigt sich eine positive Tendenz: Auf Monatssicht konnte Amcor ein Plus von 0,99% verbuchen.

Solide Finanzkennzahlen untermauern Stabilität

Die aktuellen Finanzkennzahlen unterstreichen die stabile Position des Unternehmens. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,46 erscheint die Aktie nach gängigen Maßstäben unterbewertet. Zudem lockt Amcor Anleger mit einer attraktiven Dividendenrendite von 5,31% für das laufende Geschäftsjahr 2024. Diese Faktoren könnten in den kommenden Wochen für weitere [...]

Hier weiterlesen