Die Cummins Aktie zeigt sich in den letzten Handelstagen robust. Trotz leichter Schwankungen konnte das Papier des US-amerikanischen Motorenherstellers seine Position behaupten. Am 26. Oktober 2024 notierte die Aktie bei 329,06 USD, was einem leichten Rückgang von 1,01% gegenüber dem Vortag entspricht. Bemerkenswert ist jedoch die positive Entwicklung im Jahresvergleich: Mit einem Zuwachs von 50,29% in den letzten zwölf Monaten übertrifft Cummins deutlich den Gesamtmarkt.

Dividende und Bewertung im Fokus

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Cummins eine Dividende von 6,907 USD je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 2,43% entspricht. Die Bewertung der Aktie bleibt anspruchsvoll, mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 61,36. Anleger sollten die weiteren Entwicklungen im Bereich der Umwelttechnologien und der Elektromobilität im Auge behalten, [...]

