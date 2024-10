Die TotalEnergies SE Aktie zeigt sich in den letzten Tagen robust und notiert aktuell bei 60,29 Euro (Stand: 26. Oktober 2024). Trotz der allgemeinen Volatilität im Energiesektor konnte das Unternehmen seine Position behaupten. Im Vergleich zum Vormonat verzeichnete die Aktie sogar einen Zuwachs von 3,00 Prozent, was das anhaltende Vertrauen der Investoren in den französischen Energieriesen unterstreicht.

Dividendenrendite bleibt attraktiv

Besonders interessant für Anleger: TotalEnergies plant für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 3,407 Euro je Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer beachtlichen Dividendenrendite von 5,27 Prozent und unterstreicht die Attraktivität der Aktie für einkommensorientierte Investoren. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,76 scheint die Aktie zudem vergleichsweise günstig bewertet zu sein.

