Die Costco Wholesale-Aktie zeigt sich weiterhin robust, obwohl sie am 26. Oktober 2024 einen leichten Rückgang von 0,25% auf 823,55 EUR verzeichnete. Trotz dieses minimalen Rücksetzers konnte die Aktie im vergangenen Monat um beachtliche 3,44% zulegen. Besonders beeindruckend ist die Jahresperformance mit einem Wertzuwachs von 58,22%, was das anhaltende Vertrauen der Anleger in das Geschäftsmodell des Mitglieder-Warenhausriesen unterstreicht.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 365,8 Mrd. EUR bleibt Costco ein Schwergewicht im Einzelhandelssektor. Die aktuelle Dividendenrendite von 2,87% für das Geschäftsjahr 2024 bietet Anlegern einen attraktiven Ertrag. Trotz eines relativ hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 53,89 für 2024 zeigt sich das Unternehmen finanziell gesund und gut positioniert für zukünftiges Wachstum.

