Die Dollarama Aktie zeigt sich weiterhin in robuster Verfassung. Mit einem aktuellen Kurs von 94,40 EUR verzeichnet das Papier des kanadischen Einzelhandelsriesen eine beeindruckende Jahresperformance von +43,57%. Besonders bemerkenswert ist der jüngste Anstieg von +2,52% innerhalb des letzten Monats, was das anhaltende Interesse der Investoren an dem Unternehmen unterstreicht.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Trotz der starken Kursentwicklung deuten einige Kennzahlen auf eine möglicherweise hohe Bewertung hin. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) für 2024 liegt bei 4,76, während das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 27,64 angegeben wird. Die Dividendenrendite fällt mit 0,31% eher bescheiden aus. Dennoch scheint das Vertrauen der Anleger in die Wachstumsperspektiven von Dollarama ungebrochen zu sein, was sich in der robusten Marktkapitalisierung von 26,5 Milliarden EUR widerspiegelt.

Dollarama Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...