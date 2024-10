Die Cardinal Energy Aktie zeigt sich in einem herausfordernden Marktumfeld relativ stabil. Mit einem aktuellen Kurs von 4,402 EUR (Stand: 26. Oktober 2024) konnte das Papier in den letzten 30 Tagen ein Plus von 3,60% verzeichnen. Dies ist besonders bemerkenswert, da die Aktie im Jahresvergleich einen Rückgang von 15,75% hinnehmen musste. Trotz dieser langfristigen Schwäche liegt der aktuelle Kurs immerhin 13,68% über dem 52-Wochen-Tief, was auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit hindeutet.

Attraktive Dividendenrendite als Highlight

Ein besonderes Augenmerk verdient die Dividendenpolitik von Cardinal Energy. Für das Geschäftsjahr 2024 plant das Unternehmen eine Ausschüttung von 0,72 EUR je Aktie, was einer beachtlichen Dividendenrendite von 10,57% entspricht. Diese überdurchschnittlich hohe Rendite könnte für einkommensorientierte Anleger von besonderem Interesse sein, insbesondere in Zeiten volatiler Märkte.

