Die Centamin-Aktie zeigt sich in den letzten Wochen volatil, aber mit einer insgesamt positiven Tendenz. Am 26. Oktober 2024 notierte die Aktie bei 2,006 EUR, was einer beeindruckenden Steigerung von 15,02% im letzten Monat entspricht. Trotz kurzfristiger Schwankungen - einschließlich eines jüngsten Rückgangs von 1,58% - bleibt der langfristige Trend aufwärts gerichtet. Im Jahresvergleich konnte Centamin sogar ein Plus von 118,94% verzeichnen, was das wachsende Interesse der Anleger an dem Goldminenunternehmen widerspiegelt.

Finanzkennzahlen im Fokus

Besonders bemerkenswert ist die für 2024 prognostizierte Dividendenrendite von 3,43%, die Centamin für Einkommensinvestoren attraktiv macht. Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,53 für 2024 erscheint die Aktie im Branchenvergleich günstig bewertet, was auf weiteres Potenzial hindeuten könnte.

