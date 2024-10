Der Aktienkurs von Intuitive Surgical, einem führenden Unternehmen im Bereich der robotergestützten Chirurgie, zeigt eine bemerkenswerte Entwicklung. Mit einem aktuellen Kurs von 476,83 EUR (Stand: 26. Oktober) verzeichnet die Aktie einen Anstieg von 0,68% gegenüber dem Vortag. Besonders beeindruckend ist die Jahresentwicklung: In den letzten zwölf Monaten konnte die Aktie um 90,50% zulegen. Diese positive Tendenz spiegelt sich auch in der Monatsentwicklung wider, mit einem Plus von 8,11%. Trotz dieser starken Performance liegt der Kurs derzeit noch 1,71% unter seinem 52-Wochen-Hoch, was auf weiteres Potenzial hindeuten könnte.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die finanziellen Kennzahlen von Intuitive Surgical zeigen ein gemischtes Bild. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 23,84, was auf eine mögliche Überbewertung hindeutet. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) beträgt 93,64, während das für 2024 prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 75,66 liegt. Diese Werte unterstreichen die hohen Erwartungen an das Unternehmen und seine Technologie im Bereich der minimalinvasiven Chirurgie.

Intuitive Surgical Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...