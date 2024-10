Der Essenslieferkonzern Delivery Hero steht vor bedeutenden Entwicklungen. Das Unternehmen plant, seine Tochtergesellschaft Talabat noch in diesem Jahr an der Börse in Dubai zu listen. Dieser Schritt könnte dem Konzern einen erheblichen Kapitalzufluss bescheren und seine Marktposition in der Region stärken. Gleichzeitig verzeichnet Delivery Hero ein erfreuliches Umsatzwachstum, das die positive Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

Analysten optimistisch

Die US-Bank JPMorgan zeigt sich zuversichtlich für die Zukunft von Delivery Hero. Die Analysten haben ihr Kursziel für die Aktie von 43 auf 50 Euro angehoben und bestätigen ihre Kaufempfehlung. Diese Einschätzung spiegelt das Vertrauen in die Wachstumsstrategie und das Potenzial des Unternehmens wider.

