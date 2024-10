Die Kawasaki Heavy Industries Aktie zeigt sich in den letzten Tagen relativ stabil. Mit einem aktuellen Kurs von 35,40 EUR (Stand: 26. Oktober) verzeichnet das Papier zwar einen leichten Monatsverlust von 2,63%, konnte aber im Jahresvergleich ein beachtliches Plus von 68,69% erzielen. Besonders bemerkenswert ist, dass die Aktie derzeit 63,29% über ihrem 52-Wochen-Tief notiert, was auf eine insgesamt positive Entwicklung hindeutet.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 prognostiziert Kawasaki Heavy Industries ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,45, was auf eine mögliche Unterbewertung hinweisen könnte. Zudem plant das Unternehmen eine Dividende von 50,00 EUR je Aktie, was einer Dividendenrendite von 1,14% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird für 2024 mit 32,98 angegeben, während der Cash-Flow pro Aktie bei beeindruckenden 188,55 EUR liegt.

