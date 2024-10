DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Analysten bei PORR optimistisch gestimmt: Kurspotenzial von bis zu 95%

Frankfurt (pta/27.10.2024/10:30) - Anlässlich der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse 2024 und der Bestätigung des Ausblicks für das laufende Geschäftsjahr 2024 durch die PORR AG überarbeiteten die Analysten ihre Modelle und veröffentlichten entsprechende Updates.

Das Sentiment der Analysten zur PORR AG bleibt positiv und der PORR-Aktie wird deutliches Kurspotenzial eingeräumt. Alle vorliegenden Researchberichte von Berenberg, Erste Group, Kepler Chevreux, Montega, RBI, SRC und Warburg stufen die PORR-Aktie weiterhin positiv ein. Insgesamt wird die PORR-Aktie als stark unterbewertet angesehen.

Die Researchhäuser bewerten die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2024 (H1 2024) der PORR unisono positiv und stufen die Aktie mit dem Anlageurteil "Kaufen" ein. Die Kursziele variieren von 16 EUR (Kepler Chevreux) über 18,80 EUR Erste Group), 29,50 EUR (Berenberg), 20 EUR (RBI)), 20 EUR (Montega), 22 EUR (SRC) bis hin zu 29 EUR (Warburg).

Der Aktienkurs der PORR lag am 17.10.2024 bei 14,86 EUR auf XETRA.

Starke Halbjahresergebnisse 2024 und guter Ausblick der PORR AG

Die Ergebnisse der PORR AG für das erste Halbjahr 2024 wurden insgesamt sehr positiv aufgenommen. Die deutliche Steigerung des Betriebsergebnisses (EBIT) um 23,7% auf 42,2 Millionen EURo bei stabilen Umsatzerlösen, der hohe Auftragsbestand von 8,564 Milliarden EURo sowie die Verbesserung wichtiger Finanzkennzahlen wie der Eigenkapitalquote wurden gewürdigt.

Als wesentliche Punkte wurden benannt:

Starke Ergebnisentwicklung: Das EBIT stieg um 23,7% auf 42,2 Mio. EUR Verbesserung der Profitabilität: Die EBIT-Marge konnte gesteigert werden. Hoher Auftragsbestand: Mit 8,564 Mio. EUR verzeichnet die PORR den dritthöchsten Auftragsbestand in der Unternehmensgeschichte. Kosteneffizienz: Materialaufwand und die Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden um 41,5 Mio. EUR reduziert. Geringfügige, strategische Akquisitionen: Übernahmen stärken die Wertschöpfungstiefe.

Fokus auf Infrastrukturprojekte

Die Analysten werten den Ausblick für das Unternehmen ebenfalls positiv, basierend auf der starken operativen Performance, dem robusten Auftragsbestand und den strategischen Maßnahmen des Unternehmens zur Verbesserung der Profitabilität. Folgende Punkte werden dabei hervorgehoben:

Management bestätigt die Prognose für 2024 und erwartet eine moderate Leistungssteigerung sowie eine Verbesserung des Betriebsergebnisses. Die mittelfristig angestrebte EBIT-Marge von 3,0% wird von den Analysten als realistisches und erreichbares Ziel eingeschätzt. Der hohe Auftragsbestand bietet eine solide Grundlage für die künftige Entwicklung. Im Tiefbau und in der Energieinfrastruktur wird weiterhin eine stabile Entwicklung erwartet. Die Analysten sehen PORR gut positioniert, um von den kommenden Entwicklungen in der europäischen Bauwirtschaft zu profitieren.

Als Herausforderungen werden genannt:

Konjunkturbedingte und geopolitische Einflüsse: Die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit gegenüber diesen Faktoren wird als Ziel des Zukunftsprogramms PORR 2025 genannt. Rückzahlung von Hybridanleihen: Dies könnte die Notwendigkeit erhöhen, Gewinne zu thesaurieren und die Bilanz zu stärken. Digitalisierung: Eine der zwei wichtigsten Herausforderungen in diesem Jahrzehnt neben dem Klimawandel. Deglobalisierung als prägende Entwicklung für die Baubranche

Aktienbewertung und Kurspotenzial der PORR AG

Ein besonders interessanter Aspekt für Anleger wird in der aktuellen Bewertung der PORR-Aktie gesehen. Mit einem erwarteten KGV von 6,2 für 2024 wird das Unternehmen deutlich unter seinem historischen Durchschnitt gehandelt. Die PORR ist nach wie vor eine günstige Aktie, bei der eine Neubewertung hauptsächlich von der konsequenten Umsetzung der Margenverbesserung abhängt. Die niedrige Bewertung wird des EV/EBITDA-Multiplikators unterstreicht den Value Case. Eine Dividendenrendite von 5,9% für das laufende Jahr wirkt ebenfalls überzeugend. Dies könnte auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial hindeuten, insbesondere wenn die PORR ihre Profitabilitätsziele erreicht.

Als zusätzlichen Katalysator für eine positive Kursentwicklung hat die PORR ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Bis Juni 2025 plant das Unternehmen, bis zu 2% des Grundkapitals für maximal 15 Millionen EUR zurückzukaufen. Diese Maßnahme unterstreichen nicht nur das Vertrauen des Managements in die eigene Strategie, sondern können auch direkt zur Kursstützung beitragen.

Insgesamt sehen die Analysten ihre positiven Einschätzungen durch die H1-Ergebnisse bestätigt. Sie erwarten eine starke zweite Jahreshälfte und sehen die PORR gut positioniert für weiteres profitables Wachstum.

Warburg Research ist der Ansicht, dass die PORR solide Halbjahreszahlen vorgelegt hat und die positive Entwicklung mit steigender Profitabilität bei nur leichtem Umsatzwachstum fortsetzt, was die hohe Qualität des Auftragsbestands unterstreicht. Trotz Rekordgewinnen wird die Aktie immer noch mit einem deutlichen Abschlag gehandelt, was Potenzial für eine Neubewertung bietet, wenn das Unternehmen weiterhin gute operative Ergebnisse liefert. Aufgrund der überzeugenden Aussichten und attraktiven Bewertung wird die Kaufempfehlung mit einem leicht erhöhten Kursziel von 29 (27) EUR bestätigt.

Die Analysten von SRC bescheinigen der PORR starke Halbjahreszahlen. Trotz herausfordernder Marktbedingungen zeigt die PORR Fortschritte beim Working Capital Management, der Digitalisierung und strategischen Akquisitionen, was die Widerstands- und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens belegt. Aufgrund der überzeugenden Ergebnisse, der bestätigten Prognose und des mittelfristigen Margenziels von 3,0% EBIT wird die Kaufempfehlung bekräftigt und das Kursziel von 21,00 auf 22,00 EUR angehoben.

Raiffeisen Research hebt hervor, dass das BUY-Rating mit einem neuen Kursziel von 20 (19) EUR bekräftigt wird. PORR bleibt eine günstige Aktie und die konsequente Umsetzung von Gewinn- und Margenverbesserungen ist der Schlüssel zur Wertsteigerung. Nach den guten Q2 24-Ergebnissen wird die Einstufung KAUFEN mit einem leicht erhöhten Kursziel von 20 (19) EUR beibehalten.

Montega würdigt, dass sich die PORR AG auf Profitabilitätssteigerungen fokussiert und eine EBIT-Marge von 3,0% bis 2025 anstrebt, was durch Kostendisziplin, vorteilhaften Produktmix und selektive Projektauswahl plausibel erscheint. Das kürzlich angekündigte Aktienrückkaufprogramm über bis zu 15 Millionen EURo dürfte als Katalysator für eine positive Kursentwicklung wirken. Angesichts der operativen Fortschritte, des Margensteigerungspotenzials und der attraktiven Bewertung (KGV 2024e: 6,2x) wird die Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 20 EUR bestätigt.

Kepler Chevreux sprach von einer beachtlichen EBIT-Steigerung um 23,8% auf 42,2 Mio. EUR, wobei die Produktionsleistung um 3,3% auf 3,116 Mrd. EURo zulegte, hauptsächlich getrieben durch den Infrastrukturbau. Trotz eines Rückgangs im Auftragseingang um 15,2% auf 3,228 Mrd. EURo, bedingt durch eine hohe Vergleichsbasis im Vorjahr, bestätigte das Management die Prognose für das Gesamtjahr 2024 und hält an seinem mittelfristigen Ziel einer EBIT-Marge von 3,0% fest. Die verbesserte Profitabilität, die stabile Finanzlage mit einer Eigenkapitalquote von 19,4% und die positiven Aussichten im Infrastrukturbereich unterstreichen die solide Position der PORR im aktuellen Marktumfeld. Das Kursziel von Kepler Cheuvreux liegt nach wie vor bei 16 EUR.

Berenberg meint, dass sich die PORR strategisch auf Rentabilitätssteigerung mit dem Ziel einer EBIT-Marge von 3% fokussiert, was durch selektive Projektauswahl, Digitalisierung und Managementänderungen erreicht werden soll. Der starke Auftragsbestand von 8,564 Mrd. EUR und die erwartete Erholung der Bauwirtschaft ab 2025 bieten gute Voraussetzungen für weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum. Trotz deutlicher Fortschritte bei der Optimierung des Working Capitals und der Kapitalstruktur wird die PORR-Aktie mit einem Abschlag von etwa 45% zu Peers gehandelt, was Aufwärtspotenzial bietet und die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 19,50 EUR unterstützt.

Die Erste Group sieht eine positive Ergebnisdynamik mit steigender Bauleistung und verbesserter EBIT-Marge, wobei sinkende Materialkosten die Profitabilität stützen. Trotz einer erhöhten Nettoverschuldung aufgrund von M&A-Aktivitäten bleibt die Bewertung der Aktie mit deutlichen Abschlägen zu den Wettbewerbern attraktiv. Die Kaufempfehlung wird mit einem leicht reduzierten Kursziel von 18,80 Euro (zuvor 20 Euro) bestätigt, was weiterhin ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert.

PORR AG Sitz: Wien, Österreich Branche: Bauwirtschaft Mitarbeitende: 20.665 (davon ca. 2.335 in der Holding) ISIN: AT0000609607 Kurs: 14,86 EUR (Stand: 17.10.2024, XETRA) Marktsegment: Prime Market in Wien, Freiverkehr in Frankfurt Aktienzahl: 39,28 Mio. Stück Market Cap: 578,96 Mio. EUR (XETRA) Kurs Hoch/Tief (12 M): 10,96 / 15,38 EUR

PORR ISIN: AT0000609607 WKN: 850185

