ServiceNow, der führende Anbieter von Cloud-basierten Workflow-Lösungen, verzeichnet eine stabile Entwicklung an der Börse. Trotz eines minimalen Kursabschlags von 0,30% am 26. Oktober 2024 zeigt die Aktie eine bemerkenswerte Jahresperformance. Mit einem aktuellen Kurs von 878,85 EUR konnte ServiceNow im Jahresvergleich ein Plus von 66,89% verbuchen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich auf beachtliche 181,4 Milliarden EUR, was die starke Position von ServiceNow im IT-Dienstleistungssektor unterstreicht.

Finanzkennzahlen im Fokus

Die jüngsten Finanzkennzahlen von ServiceNow zeigen ein differenziertes Bild. Während das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) mit 20,17 und das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) mit 53,24 als relativ hoch eingestuft werden können, prognostizieren Analysten für 2024 ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 66,61. Diese Kennzahlen deuten auf das Vertrauen der Investoren in das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens hin, erfordern jedoch eine sorgfältige Beobachtung der weiteren Entwicklung.

