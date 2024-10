Die Tesla-Aktie verzeichnete am 26. Oktober einen leichten Rückgang von 0,64% auf 247,30 EUR. Trotz dieses kurzfristigen Rückgangs zeigt sich die Aktie im Jahresvergleich mit einem Plus von 25,63% weiterhin in einer robusten Position. Der Elektroautohersteller konnte in den letzten Monaten von der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und dem Erfolg seiner Produktpalette profitieren.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 796,3 Milliarden EUR bleibt Tesla ein Schwergewicht im Technologie- und Automobilsektor. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 52,76 deutet auf eine hohe Bewertung hin, die jedoch im Kontext des schnellen Wachstums und der Innovationskraft des Unternehmens betrachtet werden muss. Anleger sollten die kommenden Quartalszahlen im Auge behalten, um die weitere Entwicklung des Unternehmens einzuschätzen.

Tesla Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...