Die Zscaler Aktie verzeichnete am 27. Oktober 2024 einen leichten Anstieg von 0,18% auf 171,34 EUR. Dieser moderate Zuwachs erfolgt trotz einer kürzlich veröffentlichten schwachen Prognose für das Geschäftsjahr 2025, die zu einem drastischen Kurseinbruch von über 17% am vergangenen Mittwoch geführt hatte. Trotz dieses Rückschlags konnte die Aktie in den letzten 30 Tagen um beachtliche 11,60% zulegen, was das anhaltende Vertrauen der Investoren in das Cloud-Sicherheitsunternehmen widerspiegelt.

Finanzkennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 26,1 Mrd. EUR bleibt Zscaler ein bedeutender Akteur im IT-Sicherheitssektor. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 12,05 deutet auf eine Überbewertung hin, während das negative Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von -452,77 die derzeitigen Herausforderungen des Unternehmens unterstreicht. Anleger sollten diese Kennzahlen bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.

