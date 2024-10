Die Marsh & McLennan Aktie zeigt sich derzeit widerstandsfähig in einem volatilen Marktumfeld. Am 27. Oktober 2024 notierte die Aktie bei 205,05 EUR, was einem leichten Anstieg von 0,07% gegenüber dem Vortag entspricht. Bemerkenswert ist, dass der Kurs im Jahresvergleich um beachtliche 14,63% zulegen konnte. Dies unterstreicht die robuste Performance des Unternehmens in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld.

Finanzkennzahlen im Fokus

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Marsh & McLennan beläuft sich auf 100,8 Milliarden EUR. Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 3,05 EUR je Aktie erwartet, was einer Dividendenrendite von 1,46% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 25,41 prognostiziert, was auf eine solide, wenn auch nicht übermäßig günstige Bewertung hindeutet.

[...]

