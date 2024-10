DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die japanische Regierungspartei hat nach Hochrechnungen die seit über zehn Jahren gehaltene absolute Mehrheit eingebüßt. Die LDP kommt demnach auf 191 Sitze im 465 Sitze umfassenden Parlament, nachdem sie bisher 247 Sitze gehalten hatte. Der Koalitionspartner verliert 8 Sitze und kommt auf 24. Der erst seit dem 1. Oktober regierende Premierminister Shigeru Ishiba muss nun um seinen Job kämpfen. Ishiba hatte vor der Wahl gesagt, er werde es als Sieg betrachten, wenn die regierende Zweiparteienkoalition eine Mehrheit behält. Die LDP braucht nun zusätzliche Partner für die Mehrheit von 233 Sitzen. Ishiba wollte sich mit der Wahl Rückenwind für Reformen sichern. Seine Popularität hat in den vergangenen Wochen jedoch stark nachgelassen. Viele Wähler sehen in ihm nur die Verlängerung des Status Quo seines Vorgängers Fumio Kishida.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

21:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Termine angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.871,50 +0,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 20.616,50 +0,6% Nikkei-225 38.605,53 +1,8% Hang-Seng-Index 20.646,70 +0,3% Kospi 2.611,86 +1,1% Shanghai-Composite 3.311,04 +0,3% S&P/ASX 200 8.221,50 +0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

In Japan droht nach dem Wahlausgang eine Periode politischer Unsicherheit. Dies könnte die Notenbank dazu veranlassen, einen weniger falkenhaften Kurs zu fahren - in der Folge wertet der Yen auf das niedrigste Niveau seit rund drei Monaten ab. Der schwache Yen wiederum befeuert die japanische Börse. In China könnten in dieser Woche Einkaufsmanageindizes Aufschluss darüber geben, ob die Stimmung in der Wirtschaft bereits von den Stimuli der Regierung und den geldpolitischen Lockerungen der Notenbank beeinflusst worden ist. Die chinesische Zentralbank führt nun wie bereits avisiert ein neues geldpolitisches Instrument zur Sicherung der Liquidität des Bankensystems ein. Die Gewinne in der Industrie sind derweil im September eingebrochen. Der Markt zeigt sich wenig beeindruckt. China Evergrande New Energy Vehicle stürzen um 14 Prozent ab, nachdem Gespräche über Anteilsverkäufe mit Investoren ohne Ergebnis geendet sind. Sinkende Ölpreise drücken Petrochina um 2,3 und CNOOC um 2 Prozent. Alibaba gewinnen 2,3 Prozent, der Internetriese legt eine Sammelklage von Aktionären in den USA gegen Zahlung von 433,5 Millionen Dollar bei. In Südkorea hieven Halbleiter- und Grundstoffwerte den Kospi um 1 Prozent nach oben. Samsung Electronics gewinnen 1,8 Prozent, Korea Zinc nach einem Aktienrückkauf 3,9 Prozent. Mit dem Schritt soll einer Übernahmeofferte durch MBK Partners und anderen die Grundlage entzogen werden.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 42.114,40 -0,6% -259,96 +11,7% S&P-500 5.808,12 -0,0% -1,74 +21,8% Nasdaq-Comp. 18.518,61 +0,6% 103,12 +23,4% Nasdaq-100 20.352,02 +0,6% 119,14 +21,0% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 814,6 Mio 852,2 Mio Gewinner 2.851 2.848 Verlierer 1.745 1.268 Unverändert 83 69

Uneinheitlich - Die Indizes kamen im Handelsverlauf deutlich von frühen Hochs zurück. Auslöser war ein Richtungswechsel bei den Marktzinsen. Diese zogen nach anfänglichen Rückgängen wieder an. Das Interesse der Akteure galt zunächst weiter der Bilanzsaison. Nach einer vollgepackten Woche mit Gewinnberichten haben bisher mehr als ein Drittel der S&P-500-Unternehmen ihre Ergebnisse vorgelegt. Etwa 75 Prozent übertrafen die Gewinnerwartungen, verglichen mit dem Fünfjahresdurchschnitt von 77 Prozent. Auf dem Kurs von McDonald's (-3,0%) lasteten Meldungen weiterer Kolibakterien-Krankheitsfälle, mutmaßlich im Zusammenhang mit dem Verzehr sogenannter Quarter Pounders bei der Fastfood-Kette. Mindestens zwei Personen haben nun Klage eingereicht. Ein Kursdebakel erlebte die Aktie von Capri Holdings mit Marken wie Michael Kors, Versace und Jimmy Choo. Sie brach um 49 Prozent ein, nachdem ein Gericht der übernahmewilligen Tapestry den Kauf von Capri untersagt hatte. Der Kurs von Tapestry, Muttergesellschaft von Coach, Stuart Weitzman und Kate Spade, reagiert positiv auf die Entwicklung, stieg um 13,5 Prozent. Nach überraschend starken Geschäftszahlen ging es für Western Digital um 4,7 Prozent aufwärts. Auch Deckers Outdoor, zu der die Schuhmarken Hoka und Ugg gehören, übertraf die Erwartungen. Die Aktie verteuerte sich um 10,6 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,10 +1,7 4,08 -32,0 5 Jahre 4,06 +2,5 4,03 5,9 7 Jahre 4,15 +2,4 4,12 17,5 10 Jahre 4,24 +2,4 4,21 35,7 30 Jahre 4,50 +2,7 4,47 53,1

Nach anfänglichen fortgesetzten Rückgängen, stiegen die Renditen wieder. Im Handel war von Vorsicht bei den Anleihen die Rede mit Blick auf wichtige Konjunkturdaten in der kommenden Woche und die Präsidentschaftswahl in knapp zwei Wochen, die jeweils für den weiteren Zinskurs wichtig werden dürften.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0791 -0,0% 1,0796 1,0818 -2,3% EUR/JPY 165,44 +0,2% 165,11 164,40 +6,3% EUR/GBP 0,8331 +0,0% 0,8330 0,8345 -4,0% GBP/USD 1,2953 -0,1% 1,2959 1,2962 +1,8% USD/JPY 153,32 +0,2% 152,96 151,98 +8,8% USD/KRW 1.385,01 -0,6% 1.392,73 1.390,76 +6,7% USD/CNY 7,1312 +0,1% 7,1237 7,1262 +0,4% USD/CNH 7,1418 -0,0% 7,1444 7,1355 +2,0% USD/HKD 7,7708 +0,0% 7,7707 7,7711 -0,5% AUD/USD 0,6594 -0,2% 0,6606 0,6624 -3,2% NZD/USD 0,5966 -0,2% 0,5977 0,5997 -5,6% Bitcoin BTC/USD 67.741,85 -0,4% 68.046,60 67.632,70 +55,6%

Der Dollar zog mit den steigenden Renditen im Späthandel leicht an, der Euro fiel auf knapp unter 1,08 Dollar zurück.

Der Yen fällt am Morgen mit dem Wahlausgang, bei dem die regierende LDP die Mehrheit einbüßte, auf ein Dreimonatstief.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,54 71,78 -4,5% -3,24 -3,1% Brent/ICE 72,74 76,05 -4,4% -3,31 -3,0%

Mit den Ölpreisen ging es um rund 2 Prozent nach oben, womit sich die volatile Tendenz der Vortage fortsetzte. Am Morgen geben die Erdölpreise deutlich nach, weil der israelische Vergeltungsschlag gegen den Iran nach Meinung von Beobachtern recht moderat und verhalten ausgefallen ist. Versorgungsängste werde daher ausgepreist.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.742,82 2.733,99 +0,3% +8,83 +33,0% Silber (Spot) 33,63 33,48 +0,5% +0,15 +41,5% Platin (Spot) 1.025,57 1.023,38 +0,2% +2,19 +3,4% Kupfer-Future 4,37 4,37 -0,1% -0,01 +10,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis stieg knapp unter seinem Rekordhoch um 0,3 Prozent auf 2.744 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

GELDPOLITIK CHINA

Die chinesische Zentralbank führt wie schon avisiert ein neues geldpolitisches Instrument zur Sicherung der Liquidität des Bankensystems ein, und wird einmal monatlich direkte Reverse-Repo-Geschäfte mit Primärhändlern mit einer Laufzeit von unter einem Jahr durchführen. Zudem wird sie Staatsanleihen sowohl auf zentraler als auch auf lokaler Ebene sowie Finanzanleihen und Unternehmensanleihen zurückkaufen und die Details auf ihrer Webseite mitteilen.

HACKERANGRIFFE CHINA

Chinesische Hacker, die in die Netzwerke von US-Telekomkonzernen eingedrungen sind, haben dies genutzt, um die Telefone des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, seines Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance, und von Personen mit Verbindungen zur Präsidentschaftskampagne von Vizepräsidentin Kamala Harris ins Visier zu nehmen, wie informierte Personen berichten. Welche Daten die Hacker von den Geräten abgreifen konnten, ist unklar. Es wird vermutet, dass die Hacker mit dem chinesischen Geheimdienst in Verbindung stehen.

ALIBABA

legt eine Sammelklage von Aktionären in den USA gegen Zahlung von 433,5 Millionen Dollar bei. Die Aktionäre hatten dem chinesischen E-Commerce-Konzern vorgeworfen, ihnen durch falsche Angaben geschadet zu haben. Alibaba bestreitet die Vorwürfe.

TETHER

US-Behörden ermitteln gegen die Kryptowährungsplattform Tether wegen möglicher Verstöße gegen Sanktionen und Anti-Geldwäschebestimmungen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten.

LYFT

hat sich bereit erklärt, eine zivilrechtliche Strafe von 2,1 Millionen Dollar zu zahlen, um eine Klage der US-Handelsbehörde FTC beizulegen. Sie wirft Lyft irreführendes Marketing vor, um mehr Fahrer anzuwerben und so die steigende Nachfrage zu bedienen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 28, 2024 02:32 ET (06:32 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2024 02:32 ET (06:32 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.