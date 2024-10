Die Quanta Services Aktie verzeichnete am 27. Oktober 2024 einen leichten Kursanstieg von 0,07% und schloss bei 285,50 EUR. Diese positive Entwicklung reiht sich in die beeindruckende Performance der letzten Monate ein. Im Vergleich zum Vormonat konnte die Aktie um 6,63% zulegen, während sie im Jahresvergleich sogar ein Plus von 80,33% verbuchen konnte. Trotz dieser starken Entwicklung liegt der Kurs noch 3,13% unter seinem 52-Wochen-Hoch, was weiteres Potenzial andeutet.

Finanzkennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen von Quanta Services zeigen ein differenziertes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,01, was auf eine mögliche Überbewertung hindeutet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 36,27 angegeben, während das aktuelle KGV bei 56,48 liegt. Diese Werte sollten im Branchenkontext betrachtet werden, um eine fundierte Einschätzung [...]

Hier weiterlesen