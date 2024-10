Die fashionette AG, ein führender Online-Händler für Luxus-Modeaccessoires, verzeichnet weiterhin eine erfreuliche Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs des Unternehmens, das seit kurzem unter dem Namen The Platform Group firmiert, liegt aktuell bei 8,18 EUR (Stand: 27. Oktober 2024). Besonders bemerkenswert ist der Anstieg um 6,51% im letzten Monat, was die positive Dynamik der Aktie unterstreicht. Im Jahresvergleich konnte der Wert sogar um beachtliche 41,03% zulegen, was das wachsende Vertrauen der Investoren in das Geschäftsmodell widerspiegelt.

Aktuelle Finanzkennzahlen im Fokus

Trotz des robusten Kurswachstums zeigen die aktuellen Finanzkennzahlen ein differenziertes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,31 deutet auf eine mögliche Unterbewertung hin, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 22,89 im Branchenvergleich als relativ hoch eingestuft [...]

Hier weiterlesen