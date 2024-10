Die TRATON GROUP verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 eine bemerkenswerte Leistung trotz anhaltender Marktnormalisierung in Europa. Der Umsatz stieg um 3% auf 35,3 Milliarden Euro, während das bereinigte operative Ergebnis um 332 Millionen Euro auf 3,3 Milliarden Euro wuchs. Besonders erfreulich war die Verbesserung der bereinigten operativen Rendite auf 9,3%, was einem Anstieg von 0,7 Prozentpunkten entspricht. Diese positive Entwicklung ist hauptsächlich auf ein effektives Preismanagement und eine optimierte Kostenstruktur zurückzuführen.

Herausforderungen und Zukunftsaussichten

Trotz der guten Ergebnisse bleibt das Marktumfeld, insbesondere in Europa, herausfordernd. Der Auftragseingang lag mit 189.800 Fahrzeugen auf Vorjahresniveau, während der Absatz leicht um 2% auf 245.400 Einheiten zurückging. TRATON-CEO Christian Levin zeigt sich dennoch optimistisch und betont die Bedeutung neuer Serviceangebote für die Zukunft der Gruppe. Für das Gesamtjahr 2024 hält TRATON an seiner Prognose fest und strebt weiterhin das obere Ende der Bandbreite einer bereinigten operativen Rendite von 8 bis 9% an.

TRATON Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...