Vulcan Energy Resources Limited hat von S&P Global Ratings die höchste Nachhaltigkeitsbewertung "Dark Green" erhalten. Dies ist eine Premiere für ein Unternehmen aus dem Metall- und Bergbausektor weltweit. Die Auszeichnung erfolgte im Rahmen des Green Financing Framework von Vulcan und unterstreicht die Bedeutung des Unternehmens für die europäische Energiewende.

Steigende ESG-Scores in der Branche

Parallel dazu verzeichnen auch andere Unternehmen der Branche Fortschritte im ESG-Bereich. Risen Energy, ein Hersteller von Photovoltaik-Produkten, konnte seinen ESG-Score bei S&P Global auf 65 Punkte steigern und übertrifft damit 95% der globalen Halbleiterindustrie. Diese Entwicklungen zeigen einen klaren Trend zu mehr Nachhaltigkeit und verantwortungsvoller Unternehmensführung in der Energiebranche, was für Investoren zunehmend an Bedeutung gewinnt.

