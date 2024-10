Die SAP SE-Aktie zeigte sich in den letzten Handelstagen bemerkenswert stabil. Trotz leichter Schwankungen im XETRA-Handel pendelte der Kurs um die 221 Euro-Marke. Dies unterstreicht die Robustheit des Wertpapiers in einem volatilen Marktumfeld, in dem der DAX insgesamt Verluste verzeichnete. Besonders beachtlich ist die Tatsache, dass sich der aktuelle Kurs deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 124,28 Euro bewegt, was einem Zuwachs von rund 78 Prozent entspricht.

Positive Zukunftsaussichten

Analysten sehen weiterhin Potenzial für die SAP-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 226,33 Euro, was auf weiteres Wachstum hindeutet. Die starke Performance des Unternehmens spiegelt sich auch in den jüngsten Quartalszahlen wider. Mit einem Umsatzanstieg von 9,38 Prozent und einem verbesserten Ergebnis je Aktie zeigt SAP eine positive Entwicklung. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 4,47 Euro je Aktie, was das Vertrauen in die langfristige Stärke des Softwarekonzerns unterstreicht.

