Die Aktie der Deutschen Lufthansa verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Anstieg von über drei Prozent, was sie zu einem der Tagesgewinner im MDAX machte. Dieser Aufschwung erfolgt einen Tag vor der Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal, die für Mittwochmorgen erwartet werden. Analysten prognostizieren solide Ergebnisse für Europas größte Fluggesellschaft. Der Kurs erreichte zeitweise 7,03 EUR, was eine deutliche Erholung vom 52-Wochen-Tief bei 5,38 EUR darstellt.

Flugstopps und zukünftige Aussichten

Trotz des positiven Kurstrends sieht sich die Lufthansa mit operativen Herausforderungen konfrontiert. Aufgrund der angespannten Sicherheitslage in bestimmten Regionen hat der Konzern Flugstopps nach Tel Aviv bis zum 25. November und nach Beirut bis Ende Februar 2025 verlängert. Auch Flüge nach Teheran bleiben vorerst ausgesetzt. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 0,879 EUR je Aktie und geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,36 EUR an.

