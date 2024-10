Der angeschlagene US-Flugzeugbauer Boeing plant eine umfangreiche Kapitalerhöhung, um seine finanzielle Lage zu stabilisieren. Das Unternehmen beabsichtigt, 90 Millionen neue Aktien auszugeben und zusätzlich Wandelanleihen im Wert von 5 Milliarden US-Dollar zu platzieren. Mit diesem Schritt könnte Boeing insgesamt knapp 19 Milliarden Dollar (etwa 17,6 Milliarden Euro) einnehmen. Die Mittel sollen für verschiedene Zwecke verwendet werden, darunter Schuldenabbau, Investitionen in Anlagen und Vorräte sowie Ausgaben bei Tochterunternehmen.

Herausforderungen und Zukunftsaussichten

Boeing befindet sich seit 2019 in einer schweren Krise, die durch Abstürze des Modells 737 Max ausgelöst wurde. Trotz technischer Verbesserungen und der Wiederaufnahme des Flugbetriebs kämpft das Unternehmen weiterhin mit Problemen. Zuletzt kündigte Boeing einen umfangreichen Stellenabbau an, bei dem etwa zehn Prozent der Arbeitsplätze wegfallen sollen. Zudem belasten Abschreibungen in Höhe von fünf Milliarden Dollar und ein andauernder Streik die Bilanz. Die geplante Kapitalerhöhung soll nun helfen, die finanzielle Situation zu verbessern und das Unternehmen für die Zukunft neu aufzustellen.

