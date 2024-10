Die Aktie des Goldbergbauunternehmens Centamin PLC verzeichnete am 25. Oktober 2024 einen leichten Kursanstieg. Auslöser waren Spekulationen über eine mögliche Übernahme durch den südafrikanischen Konzern AngloGold Ashanti. Laut Marktbeobachtern stiegen die Papiere von Centamin um knapp 2% auf 1,68 GBP. Institutionelle Investoren wie Samson Rock Capital und Ninety One UK erhöhten ihre Beteiligungen an dem Unternehmen.

Erhöhte Aufmerksamkeit bei Anlegern

Die jüngsten Entwicklungen haben die Aufmerksamkeit vieler Anleger auf Centamin gelenkt. Experten sehen in einer potentiellen Fusion Chancen für Synergieeffekte und eine Stärkung der Marktposition. Allerdings bleiben konkrete Details zu möglichen Verhandlungen bisher unbekannt. Anleger sollten die weitere Kursentwicklung und Unternehmensmeldungen in den kommenden Wochen genau beobachten.

