Die Deutsche Post AG verzeichnete am Freitag einen leichten Kursanstieg ihrer Aktie an der XETRA-Börse. Trotz eines schwächeren Quartalsergebnisses im Vergleich zum Vorjahr konnte das Papier um 0,7 Prozent auf 37,99 Euro zulegen. Der Logistikkonzern meldete für das zweite Quartal 2024 einen Gewinn pro Aktie von 0,64 Euro, was einen Rückgang gegenüber den 0,82 Euro im Vorjahreszeitraum darstellt. Der Umsatz stieg jedoch leicht von 20,09 Milliarden Euro auf 20,64 Milliarden Euro.

Aktienrückkaufprogramm und Analysteneinschätzungen

Im Rahmen eines zusätzlichen Aktienrückkaufprogramms erwarb die Deutsche Post in der Woche vom 21. bis 25. Oktober 2024 insgesamt 547.260 eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von 37,43 Euro. Analysten sehen für die Aktie weiterhin Potenzial und geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,14 Euro an. Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt die Dividendenprognose für das laufende Jahr mit 1,85 Euro je Aktie stabil, was das Vertrauen in die langfristige Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

