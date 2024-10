Die Siltronic-Aktie verzeichnete am Freitag im XETRA-Handel einen Rückgang von 1,4 Prozent auf 57,20 EUR. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigen sich Analysten optimistisch für die Zukunft des Unternehmens. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,00 EUR für die Siltronic-Aktie, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial bedeutet. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Fachleute einen Gewinn von 2,16 EUR je Aktie.

Stimmrechtsmitteilung und Geschäftszahlen

In einer aktuellen Stimmrechtsmitteilung gab die T. Rowe Price Group bekannt, dass sie ihren Anteil an Siltronic auf 3,10 Prozent der Stimmrechte erhöht hat. Zudem veröffentlichte Siltronic kürzlich seine Quartalsergebnisse. Im dritten Quartal 2024 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 357,30 Millionen EUR, was einer leichten Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR, lag damit aber unter dem Vorjahreswert von 1,10 EUR.

