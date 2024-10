Die TeamViewer-Aktie verzeichnete am Montagmorgen einen leichten Rückgang von 0,4 Prozent auf 13,50 EUR im XETRA-Handel. Trotz des aktuellen Kursrückgangs liegt die Aktie deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 10,01 EUR, das am 28. Juni 2024 erreicht wurde. Analysten sehen weiterhin Potenzial und geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,14 EUR an, was einen möglichen Anstieg von über 25 Prozent bedeuten würde.

Fortschritte im Aktienrückkaufprogramm

Parallel dazu setzt TeamViewer sein im Dezember 2023 gestartetes Aktienrückkaufprogramm fort. In der vergangenen Woche wurden insgesamt 118.500 eigene Aktien zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs zwischen 12,89 EUR und 13,56 EUR erworben. Seit Beginn des Programms hat das Unternehmen bereits 10.854.847 Aktien zurückgekauft, was das Vertrauen des Managements in die eigene Geschäftsentwicklung unterstreicht.

